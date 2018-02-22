В Москве задержали члена группировки Пичугина Махача Азизова

Сообщается, что сейчас мужчина доставлен в Сыктывкар и в ближайшее время ему будет предъявлено обвинение.

В Москве задержан один из членов организованной преступной группы Пичугина Махач Азизов. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.

Следствие отмечает, что мужчина, находясь в составе группы, совершал убийства, бандитские действия, занимался вымогательством и незаконной торговлей оружием.

Сейчас он доставлен в Сыктывкар. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение.

Напомним, ОПГ Пичугина промышляла мошенничеством, грабежом и вымогательством на территории Республики Коми. Против группировки было возбуждено уголовное дело. ОПГ Пичугина подозревается в незаконном приобретении, передаче, перевозке и хранении огнестрельного оружия, его составных частей и боеприпасов.