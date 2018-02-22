В Москве задержали члена группировки Пичугина Махача Азизова

В Москве задержан один из членов организованной преступной группы Пичугина Махач Азизов. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.
Следствие отмечает, что мужчина, находясь в составе группы, совершал убийства, бандитские действия, занимался вымогательством и незаконной торговлей оружием.
Сейчас он доставлен в Сыктывкар. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение.
Напомним, ОПГ Пичугина промышляла мошенничеством, грабежом и вымогательством на территории Республики Коми. Против группировки было возбуждено уголовное дело. ОПГ Пичугина подозревается в незаконном приобретении, передаче, перевозке и хранении огнестрельного оружия, его составных частей и боеприпасов.
- Популярные
- По времени