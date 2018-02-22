Мужчина замаскировал взрывчатку под хлеб и попытался вывезти её в Харьков

Возбуждено уголовное дело. 33-летнему злоумышленнику грозит до семи лет лишения свободы.

Украинские полицейские задержали мужчину, который замаскировал взрывчатку под хлеб и хотел вывезти её в Харьков. 33-летнего злоумышленника, нарушившего нормы административного законодательства, остановили на автовокзале в Бахмуте Донецкой области. Как отметили в областном управлении Нацполиции Украины, при составлении протокола мужчина стал заметно нервничать.

— При осмотре его вещей правоохранители в сумке нашли смесь, которая была упакована и выглядела как хлеб с этикеткой, — отметили в ведомстве. — Как впоследствии выяснилось, это была взрывчатка — пластид массой около одного килограмма.

Возбуждено уголовное дело по статье "Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывными веществами". Мужчине грозит до семи лет лишения свободы.