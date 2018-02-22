Высокие чувства. Курсант арендовал автокран, чтобы сделать любимой предложение

Романтичную сцену на окраине Смоленска наблюдали однополчане жениха, выстроившись в форме сердечка под окнами невесты.

Курсант арендовал автокран, чтобы сделать своей девушке предложение на уровне третьего этажа, передаёт портал Readovka. Таким образом, в Смоленске воссоздали финальные кадры из знаменитой мелодрамы "Красотка", где героя Ричарда Гира, победив аэрофобию, поднимается к избраннице по пожарной лестнице с кольцом и букетом.

Несмотря на мороз, девушка распахнула окно своему возлюбленному, и, судя по всему, сказала "да". Друзья курсанта отметили согласие девушки массовым запуском воздушных шаров.

— Всё, расходимся, на одну счастливую семью стало больше, — прокомментировал друг молодого человека, снимавший происходящее на телефон.