Высокие чувства. Курсант арендовал автокран, чтобы сделать любимой предложение

Читайте также

Высокие чувства. Курсант арендовал автокран, чтобы сделать любимой предложение

1500
Романтичную сцену на окраине Смоленска наблюдали однополчане жениха, выстроившись в форме сердечка под окнами невесты.

Курсант арендовал автокран, чтобы сделать своей девушке предложение на уровне третьего этажа, передаёт портал Readovka. Таким образом, в Смоленске воссоздали финальные кадры из знаменитой мелодрамы "Красотка", где героя Ричарда Гира, победив аэрофобию, поднимается к избраннице по пожарной лестнице с кольцом и букетом.

Несмотря на мороз, девушка распахнула окно своему возлюбленному, и, судя по всему, сказала "да". Друзья курсанта отметили согласие девушки массовым запуском воздушных шаров.

Всё, расходимся, на одну счастливую семью стало больше, — прокомментировал друг молодого человека, снимавший происходящее на телефон.

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×