Сразу два самолёта США провели разведку у границ Калининградской области

По мнению экспертов, это может быть связано с информацией о размещении там ракетных комплексов "Искандер-М".

Сразу два американских военных самолёта совершили разведывательные полёты у границ Калининградской области. Об этом свидетельствуют мониторинговые данные западных авиационных ресурсов.

Так, стратегический беспилотник ВВС США RQ-4B Global Hawk с бортовым номером 10-2043, поднялся с авиабазы Сигонелла на итальянском острове Сицилия и в течение нескольких часов курсировал в воздушном пространстве Литвы, временами приближаясь российским границам на расстояние около 25–30 км.

В то же время южные границы Калининградской области в небе над Польшей обследовал стратегический самолёт-разведчик ВВС США RC-135W с бортовым номером 62-4134 и позывным UNSEW42. Он вылетел с авиабазы Милденхолл в Британии.

По мнению наблюдателей, разведывательные полёты у морских и сухопутных границ Калининградской области могут быть связаны с информацией о размещении там на постоянной основе оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер-М".