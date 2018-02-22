"Я тут ни при чём!" Кадыров пошутил по поводу сбоя в Facebook и Instagram

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"Я тут ни при чём!" Кадыров пошутил по поводу сбоя в Facebook и Instagram

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Рамзан Кадыров. Фото: © РИА Новости/Саид Царнаев

Глава Чечни Рамзан Кадыров шутливо прокомментировал проблемы, возникшие сегодня у социальных сетей "Фейсбук" и "Инстаграм", — пользователи обнаружили, что они перестали открываться.

— У кого-то, говорят, вообще не открываются. Официально заявляю, что я тут ни при чём! — пошутил Рамзан Кадыров.

Напомним, ранее компания "Фейсбук" удалила страницы Кадырова в одноимённой соцсети, а также в "Инстаграме". Там объяснили, что это связано с санкциями США, введёнными в отношении главы Чечни. Он назвал всё это мышиной вознёй.

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