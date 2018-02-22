В Москве дворники не поделили лопату и подрались прямо на дороге — видео

Сообщается, что в Сети больше поражены реакцией их коллег, чем самим инцидентом.

Двое московских дворников не поделили лопату и подрались в одном из районов столицы. Соответствующий видеоролик появился в группе "Мой Тёплый Стан" соцсети "ВКонтакте".

Примечательно, что двое мужчин пытаются повалить друг друга, но ни у одного из них это не получается. Сам инструмент для уборки лежит на асфальте.

В Сети больше поражены реакцией их коллег: они невозмутимо стоят и наблюдают за дракой, а водитель бульдозера для того, чтобы проследить за этим, даже остановился и включил аварийный сигнал.