В Москве дворники не поделили лопату и подрались прямо на дороге — видео

Двое московских дворников не поделили лопату и подрались в одном из районов столицы. Соответствующий видеоролик появился в группе "Мой Тёплый Стан" соцсети "ВКонтакте".
Примечательно, что двое мужчин пытаются повалить друг друга, но ни у одного из них это не получается. Сам инструмент для уборки лежит на асфальте.
В Сети больше поражены реакцией их коллег: они невозмутимо стоят и наблюдают за дракой, а водитель бульдозера для того, чтобы проследить за этим, даже остановился и включил аварийный сигнал.
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