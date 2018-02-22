VII век до нашей эры. В Египте учёные нашли древний храм

На севере Египта учёные обнаружили храм XII–XI вв. до нашей эры. Сооружение относится к эпохе правления фараонов XXVI династии (примерно 685–525 гг. до нашей эры).

Находка была сделана в провинции Кафр-эш-Шейх, в районе Телль эль-Фараин. До наших дней от храма сохранились фрагменты стен и пола.

Также были обнаружены скульптурные изображения фараонов и богов, которые в те далёкие времена стояли в храме. О находке сообщили в управлении по вопросам археологических памятников провинции.