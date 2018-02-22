Украина обвинила РФ в незаконной добыче крымского газа

До воссоединения Крыма с Россией "Черноморнефтегаз" принадлежал "Нафтогазу Украины", но затем республиканский парламент национализировал имущество данной компании.

Украинский "Черноморнефтегаз", который был создан уже после национализации в Крыму одноимённой компании, обвинил Россию в якобы незаконной добыче 7,2 миллиарда кубометров газа, из которых 3,5 миллиарда добыты на Одесском газовом месторождении. По словам главы правления компании Светланы Нежновой, с 2014 года РФ пробурила на месторождении 11 скважин вдобавок к семи, которые там были раньше, сообщает сайт "Громадьске ТВ".

— Месторождение сейчас используется вовсю, — заявила Нежнова.

До воссоединения Крыма с Россией "Черноморнефтегаз" принадлежал "Нафтогазу Украины", но затем республиканский парламент национализировал имущество данной компании, а также "Укртрансгаза", который владел газотранспортной сетью. Их активы вошли в уставный капитал нового крымского республиканского предприятия "Черноморнефтегаз".

Как писал Лайф, Россия пока не приняла окончательного решения о заморозке добычи на Одесском газовом месторождении из-за судебного спора с Украиной. Об этом ранее сообщил министр энергетики РФ Александр Новак.