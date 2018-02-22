Орешкин рассказал о росте ВВП России в январе на 2%

По оценкам Минэкономразвития рост валового внутреннего продукта России в январе текущего года составил 2% в годовом исчислении. Об этом заявил глава ведомства Максим Орешкин.

— Последние данные за январь демонстрируют рост ВВП на 2% к уровню прошлого года, — сказал российский министр на встрече с представителями Японской федерации бизнеса (Кэйданрэн).

Отметим, Максим Орешкин находится с официальным визитом в Токио, где принимает участие в заседании российско-японской группы рабочего уровня.

Ранее президент РФ Владимир Путин рассказал о росте валового внутреннего продукта в 2017 году на 1,4%.