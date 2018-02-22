ОКР подтвердил, что выплатил МОК штраф в 15 миллионов долларов

Олимпийский комитет России подтвердил, что выполнил все поставленные Международным олимпийским комитетом финансовые требования для восстановления членства российской организации. Как говорится в пресс-релизе ОКР, со стороны РФ был уплачен штраф в размере 15 миллионов долларов.

— На сегодняшний день эта сумма со стороны ОКР выплачена в полном объёме. Таким образом, все финансовые требования, которые предъявлялись ОКР для снятия временного отстранения, на данный момент выполнены, — пояснили в комитете.

О том, что ОКР заплатил штраф ранее, сообщило агентство AFP.