ОКР подтвердил, что выплатил МОК штраф в 15 миллионов долларов

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ОКР подтвердил, что выплатил МОК штраф в 15 миллионов долларов

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Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

Олимпийский комитет России подтвердил, что выполнил все поставленные Международным олимпийским комитетом финансовые требования для восстановления членства российской организации. Как говорится в пресс-релизе ОКР, со стороны РФ был уплачен штраф в размере 15 миллионов долларов.

— На сегодняшний день эта сумма со стороны ОКР выплачена в полном объёме. Таким образом, все финансовые требования, которые предъявлялись ОКР для снятия временного отстранения, на данный момент выполнены, — пояснили в комитете.

О том, что ОКР заплатил штраф ранее, сообщило агентство AFP.

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