СМИ: Су-57 отправлены в Сирию в рамках программы испытания систем вооружения

Новейшие российские истребители Су-57 прибыли в Сирию в рамках программы испытания систем вооружения, которая ведётся с лета 2017 года. Об этом сообщает "Коммерсант", ссылаясь на свои источники в органах военного управления.
Сообщается, что точное количество направленных машин не уточняется, но на фотографиях, которые появились в Интернете, заметны два истребителя.
Exclusive#Russia deploying its brand new fifth generation fighter jet the Su-57 in #Khmemeim AB #Syria— Wael Al Hussaini (@WaelAlHussaini) 21 февраля 2018 г.
2 Su-57
4 Su-35
4 Su-25
1 A-50U were deployed in the #RuAF AB in Latakia/Jableh today pic.twitter.com/MA4NIKyMW7
Ранее сообщалось, что на российской авиабазе Хмеймим в Сирии заметили два новейших российских истребителя пятого поколения Су-57 (ПАК ФА, ранее называвшиеся Т-50).
Напомним также, что пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в беседе с журналистами перенаправил в Минобороны вопрос о новейших истребителях в Сирии.
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