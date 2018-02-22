СМИ: Су-57 отправлены в Сирию в рамках программы испытания систем вооружения

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СМИ: Су-57 отправлены в Сирию в рамках программы испытания систем вооружения

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Точное количество направленных машин не уточняется, но на фотографиях, которые появились в Интернете, заметны два истребителя.

Новейшие российские истребители Су-57 прибыли в Сирию в рамках программы испытания систем вооружения, которая ведётся с лета 2017 года. Об этом сообщает "Коммерсант", ссылаясь на свои источники в органах военного управления.

Сообщается, что точное количество направленных машин не уточняется, но на фотографиях, которые появились в Интернете, заметны два истребителя.

Ранее сообщалось, что на российской авиабазе Хмеймим в Сирии заметили два новейших российских истребителя пятого поколения Су-57 (ПАК ФА, ранее называвшиеся Т-50).

Напомним также, что пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в беседе с журналистами перенаправил в Минобороны вопрос о новейших истребителях в Сирии.

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