Суд вынес приговор сторонникам ИГИЛ, планировавшим взрыв маршрутки в Люберцах

В Москве суд вынес приговор шестерым сторонникам ИГИЛ* из Таджикистана за попытку подрыва маршрутки в подмосковном городе Люберцы в 2016 году. Обвиняемые получили от 12 до 18 лет колонии строгого режима.

— Признать виновными и приговорить к срокам от 12 до 18 лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима, — огласил решение судья.

Как следует из обвинительного заключения, осуждённые хотели вступить в ряды запрещённой террористической группировки, для чего им было предложено совершить теракт. Своим объектом они выбрали маршрутку в подмосковном городе Люберцы. В ней они оставили ведро со взрывчаткой и прикреплённый к нему в качестве пускового механизма телефон. Взрыв удалось предотвратить благодаря бдительности пассажиров.

Четверо осуждённых признали вину полностью, двое — частично.

* Деятельность организаций запрещена на территории Российской Федерации решением Верховного суда.