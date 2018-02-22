Путин возглавил рейтинг самых упоминаемых мужчин в российских СМИ

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Путин возглавил рейтинг самых упоминаемых мужчин в российских СМИ

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Президент России Владимир Владимир Путин. Фото: ©РИА Новости/Максим Блинов

В тройку попали также премьер-министр России Дмитрий Медведев и пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Президент России Владимир Путин возглавил медиарейтинг российских мужчин, которые чаще всего упоминались в средствах массовой информации в течение года. Об этом сообщает компания "Медиалогия".

Как сообщается, медиаиндекс главы государства составил 3 204 197, следом идут премьер-министр России Дмитрий Медведев — 641 971 и пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков (354 539).

Медиаиндекс — показатель состояния информационного поля, которое формирует СМИ вокруг персоны, компании или бренда. Чем больше значение индекса, тем позитивнее имидж персоны.

Сам рейтинг подготовлен к 23 Февраля. В десятку также вошли глава МИД Сергей Лавров и глава Чечни Рамзан Кадыров.

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