Ростуризм призвал туроператоров прекратить продажу путёвок с рейсами Azur Air

Во время внеплановой проверки в компании были выявлены нарушения при поддержании лётной годности судов.

От туроператоров потребовали прекратить продажу билетов чартерного перевозчика Azur Air. Соответствующее предписание Федеральное агентство по туризму (Ростуризм) разместило на своём сайте.

Ведомство напомнило, что 19 марта заканчивается срок действия "лётного" сертификата авиаперевозчика и дальнейшее развитие событий пока под вопросом. Неизвестно, продолжит ли Azur Air свою деятельность. В связи с этим туроператоров просят подобрать варианты перевозки людей альтернативными авиакомпаниями.

По данным Ростуризма, билеты на рейсы с датой вылета после 19 марта продолжают бронироваться. В сообщении сказано, что это может привести к массовым нарушениям прав пассажиров и образованию социальной напряжённости в стране.

Напомним, в Росавиации приняли решение ограничить право на полёты Azur Air 20 марта 2018 года, так как в конце ушедшего года во время внеплановой проверки были выявлены недостатки при поддержании лётной годности судов. Если нарушения не будут устранены, то компании грозит полная остановка полётов.