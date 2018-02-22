Так себе стартап. Астраханец создал фирму и похитил 28 млн, не выходя из тюрьмы

Житель Астрахани, находясь в местах лишения свободы за хранение оружия, создал фирму и похитил 28 млн рублей из бюджета региональной программы "Чистая вода", сообщает СУ СК по региону.
Следователи выяснили, что обвиняемый, сидя в колонии, узнал о госпрограмме "Чистая вода".
— Через близких знакомых (он) создал фирму и заключил договоры с подрядными организациями, участвующими в программе, на изготовление и поставку водоочистного оборудования, которое фактически таковым не являлось, в связи с чем обманным путем совершил хищение бюджетных средств на общую сумму более 28 миллионов рублей, — сообщает СУ СК.
Следствием собрана достаточная доказательственная база, дело переправлено в суд.
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