В Воронеже двое мальчиков 8 и 12 лет насмерть отравились угарным газом

Находившихся в квартире родителей погибших успели спасти приехавшие на вызов медики.

В Воронеже двое детей восьми и 12 лет насмерть отравились угарным газом. Как сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР, инцидент произошёл в Ленинском районе областного центра.

По словам следователей, семья легла спать в своей квартире, оснащённой газовой колонкой. Ночью кто-то из взрослых проснулся от удушья и головной боли и позвонил спасателям. Приехавшие на вызов медики спасли отца и мать, их сыновьям помочь на смогли.

Жильцы дома рассказали, что глава семейства недавно делал ремонт и перенёс вытяжку. Предположительно, это и стало причиной трагедии.

Отмечается, что правоохранители осмотрели место происшествия, изъяли газовую колонку и гофрированную трубу на экспертизу. Расследование продолжается.