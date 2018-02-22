Коллекционер из Британии купил чайник за $20, а продал за $800 тысяч

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Коллекционер из Британии купил чайник за $20, а продал за $800 тысяч

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Когда же чайник выставили на аукцион, предполагалось, что его владелец сможет выручить около 70 тысяч долларов.

Частный коллекционер из Великобритании продал за 800 тысяч долларов заварочный чайник со сломанной ручкой и без крышки, который купил всего за 20 долларов на аукционе в 2016 году.

<p>Фото: The Independent</p>

Как сообщает The Independent, предполагалось, что чайник был создан между 1766 и 1800 годами в графстве Мидлсекс. Покупатель же, который около 30 лет занимался изучением керамики, усомнился в этом. Британец показал покупку эксперту-аукционисту из фирмы Woolley and Wallis. Тот, в свою очередь установил, что чайник изготовил гончар Джон Бартлем, который перебрался в Южную Калифорнию из Англии в 1763 году.

Изделия этого мастера — редкость на рынке. Ранее было известно лишь о шести предметах его работы, причём заварочных чайников среди них не было.

Когда чайник выставили на аукцион, предполагалось, что коллекционер сможет выручить за него около 70 тысяч долларов, однако в итоге сумма поднялась до 800 тысяч. Изделие будет доставлено в США и выставлено на всеобщее обозрение.

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