Коллекционер из Британии купил чайник за $20, а продал за $800 тысяч

Когда же чайник выставили на аукцион, предполагалось, что его владелец сможет выручить около 70 тысяч долларов.

Частный коллекционер из Великобритании продал за 800 тысяч долларов заварочный чайник со сломанной ручкой и без крышки, который купил всего за 20 долларов на аукционе в 2016 году.

Как сообщает The Independent, предполагалось, что чайник был создан между 1766 и 1800 годами в графстве Мидлсекс. Покупатель же, который около 30 лет занимался изучением керамики, усомнился в этом. Британец показал покупку эксперту-аукционисту из фирмы Woolley and Wallis. Тот, в свою очередь установил, что чайник изготовил гончар Джон Бартлем, который перебрался в Южную Калифорнию из Англии в 1763 году.

Изделия этого мастера — редкость на рынке. Ранее было известно лишь о шести предметах его работы, причём заварочных чайников среди них не было.

Когда чайник выставили на аукцион, предполагалось, что коллекционер сможет выручить за него около 70 тысяч долларов, однако в итоге сумма поднялась до 800 тысяч. Изделие будет доставлено в США и выставлено на всеобщее обозрение.