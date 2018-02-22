Россия с 26 февраля запрещает ввоз молока из Белоруссии

В Россельхознадзоре сообщили, что причина в поступлении небезопасной молочной продукции.

Россельхознадзор принял решение о запрете с 26 февраля импорта из Белоруссии молока, сливок, сыворотки и другой молочной продукции. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Причина запрета — "продолжающиеся поступления небезопасной молочной продукции".

— Россельхознадзор до проведения соответствующих переговоров с ветеринарной службой Республики Беларусь и урегулирования ситуации с обеспечением безопасности белорусской продукции с 26 февраля 2018 года вынужден ввести временные ограничения на поставки в Россию продукции, в которой выявлялось наибольшее количество нарушений, — говорится в сообщении ведомства.

Запрет касается молока пастеризованного, стерилизованного и ультрапастеризованного. Сливки нельзя ввозить наливом, сухие, концентрированные, консервированные и сгущённые. Также запрещено будет импортировать различную сыворотку, сывороточный концентрат и молочный белок.