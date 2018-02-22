В центре Москвы ограничат 25 февраля движение из-за акции памяти Бориса Немцова

Сообщается, что будут перекрыты участки с внутренней стороны Страстного бульвара от дома № 16 до улицы Большая Дмитровка.

Власти Москвы ограничат движение транспорта в центре столицы в связи с проведением акции памяти политика Бориса Немцова. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе департамента транспорта.

По данным департамента, будут перекрыты участки с внутренней стороны Страстного бульвара от дома № 16 до улицы Большая Дмитровка.

Перекрытыми будут также внутренняя сторона Петровского, Рождественского и Сретенского бульваров, а также на проспекте Академика Сахарова от Сретенского бульвара до дома № 7 по проспекту Академика Сахарова. Ограничение будет действовать с 10:00 по московскому времени.

Напомним, российский политик Борис Немцов был убит в центре столицы поздно вечером 27 февраля 2015 года.