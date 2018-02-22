"История с душком". Сафронов сравнил Серебрякова с Шурыгиной за слова о нацидее

Он был поражён бесстыдством артиста, которого всегда уважал, и заявил, что оскорблять родину — последнее дело.

Известный российский художник Никас Сафронов обрушился с критикой на актёра Алексея Серебрякова, назвавшего национальной идеей России силу, наглость и хамство. Об этом сообщает портал "Дни.ру".

— Жаль, что такой серьёзный актёр, как Алексей Серебряков, уподобляется примитивной Диане Шурыгиной, которая строит свой пиар на историях с душком, ругая весь город, в котором она родилась, — сказал самый известный живописец страны.

Сафронов был поражён бесстыдством артиста, которого всегда уважал, и заявил, что оскорблять родину — последнее дело. Художник напомнил, что даже тот, кто покидает страну, всё равно рано или поздно возвращается. Сафронов вспомнил героев Михаила Булгакова, которые под страхом смерти хотели вернуться в Россию.

Ранее слова Серебрякова о нацидее раскритиковал писатель Сергей Лукьяненко, отметив, что актёр на личном примере доказал "наглость и хамство". Кроме того, высказыванием артиста были возмущены Александр Панкратов-Чёрный и Владимир Бортко.

С поддержкой Серебрякова выступил актёр Алексей Панин. Он заявил, что "сам бы свалил" из России при возможности.