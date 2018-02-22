Обвиняемые в педофилии жители Челябинской области получили до 18 лет колонии

В течение восьми лет преступники насиловали подростков и изготовляли детскую порнографию.

Суд приговорил шестерых жителей Челябинской области к заключению в колонии строгого режима сроком от девяти до 18 лет. Группа обвинялась в насилии над подростками, изготовлении детской порнографии и вовлечении детей в занятие проституцией, сообщает СУ СКР по региону.

Преступники орудовали с 2007 по 2015 год. Их жертвами стали 26 подростков в возрасте от 14 до 17 лет. В деле значится более 350 преступных эпизодов.

— Приговором суда шести местным жителям назначено наказание в виде лишения свободы на срок от девяти до 18 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, — говорится в сообщении СУ СКР.