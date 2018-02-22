Принц Гарри и его невеста получили подозрительный конверт с белым порошком

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Принц Гарри и его невеста получили подозрительный конверт с белым порошком

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Письмо перехватила служба безопасности Кенсингтонского дворца до того, как оно дошло до адресатов.

В Кенсингтонский дворец поступил конверт с белым порошком на имя принца Гарри и его невесты актрисы Меган Маркл. Как сообщает газета Evening Standart, в связи с этим полиция начала расследование.

<p>Фото: © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/p/BerBnjuA_Jc/?taken-by=kensingtonroyal" target="_blank">kensingtonroyal</a></p>

Конверт паре был направлен 12 февраля, всего за день до того, как письмо с белым порошком пришло в один из офисов в Вестминстерском дворце, где заседает британский парламент.

Отмечается, что конверт перехватила служба безопасности дворца. Изучившие его содержимое специалисты пришли к выводу, что письмо не представляет опасности.

Меган Маркл и принц Гарри оповещены о случившемся.

Как ранее писал Лайф, в последнее время случаи с отправкой конвертов, содержащих белый порошок, участились во многих странах. Так, например, подобные письма были отправлены сыну нынешнего президента США Дональда Трампа и экс-президенту Соединённых Штатов Бараку Обаме. Помимо того, конверты пришли в несколько посольств, находящихся в Москве.

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