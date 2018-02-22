Савченко заявила о существовании украинцев до нашей эры

Украинский нардеп Надежда Савченко удивила телезрителей своими "глубокими" познаниями в истории. Об этом сообщают "Дни.ру".
Так, сообщается, что Савченко хотела донести до зрителей, что украинцы не нуждались во власти. Свои слова она подкрепила историческими "фактами".
— С прадавних времён — столетия с четвёртого-пятого до нашей эры или там после нашей эры... В любом случае украинцы всегда, весь период развивались в том ракурсе, что становились индивидуалистами, — сказала она.
По её словам, племена избирали власть только в случае опасности.
Пользователи Сети, в свою очередь, посмеялись над такой трактовкой истории.
— Познания на уровне ясельной группы, — пишет пользователь.
— Как это можно смотреть и слушать? Хочется взять указку и настучать… по парте, — говорит второй.
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