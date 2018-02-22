В МВД объяснили причину задержания Навального

Отмечается, что ранее он был уведомлён о необходимости явиться в полицию, но проигнорировал предписание.

Блогера Алексея Навального доставили в полицию для ознакомления с материалами административного дела, возбуждённого после несогласованных акций 28 января. Об этом сообщили в пресс-службе московского главка МВД РФ.

— В территориальный отдел полиции был доставлен А. Навальный. Ранее он был уведомлён о необходимости явиться для ознакомления с материалами указанного дела, однако не сделал этого, — говорится в сообщении.

Отмечается, что после прохождения указанной процедуры блогера отпустили. Согласно сообщению ведомства, в полицию был доставлен и глава штаба Навального Леонид Волков, в отношении которого возбуждено аналогичное дело.

Ранее Лайф сообщал, что блогера задержали на выходе из стоматологической клиники и доставили в отдел полиции "Якиманка". Задержание его соратника Леонида Волкова произошло в аэропорту Шереметьево.