Пас в невесомость. На МКС планируют провести собственный ЧМ по футболу

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Пас в невесомость. На МКС планируют провести собственный ЧМ по футболу

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Члены международных космических миссий оказались большими поклонниками спорта. Во время мирового футбольного первенства они планируют не только внимательно следить за турнирной таблицей, но и провести свой матч.

Следующий состав МКС обещает следить за ходом чемпионата мира по футболу и, возможно, сыграет собственный матч на Международной космической станции. Об этом сегодня на пресс-конференции в Звёздном Городке сообщил командир пилотируемого корабля "Союз МС-08", космонавт Олег Артемьев, передаёт ТАСС.

В свою очередь, астронавт NASA Эндрю Фойстел заявил, что помимо футбола не оставит без внимания теннис и "Формулу-1", а астронавт Ричард Арнольд обещал не пропустить чемпионат США по бейсболу.

К слову, МКС уже не в первый раз станет площадкой для спортивных состязаний. Например, в начале этого месяца космонавты провели в невесомости парный турнир по бадминтону. Правда, правила игры пришлось приспособить под особые условия: игроков не разделяла сетка, а играть разрешалось вверх ногами.

Но в футбол в невесомости тоже играли.

Большую популярность в своё время получило видео, снятое на МКС в 2015 году, когда, обозначив тактическую схему "2 на 2", в невероятном космическом матче сошлись две команды — россияне Александр Скворцов и Олег Артемьев и американо-японский тандем в лице Стивена Суонсона и Коити Ваката.

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