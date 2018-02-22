Прокуратура проверит все детдома на Урале после истории с изнасилованием сирот

Прокуратура проверит все учреждения для детей-сирот на Урале после ужасающей истории изнасилования воспитанников одного из челябинских интернатов. Соответствующее поручение дал коллегам из регионов замгенпрокурора РФ Юрий Пономарёв.

О жестоких преступлениях над детьми в интернате в Челябинской области стало известно на днях. Воспитанники, которых забрали в приёмные семьи, рассказали, что в интернате их насиловали и заставляли насиловать друг друга. Самым частым посетителем интерната был 51-летний мужчина: он угощал детей сладостями, водил их рыбачить на озеро и заставлял делать непристойныt вещи. За такие прогулки мужчина давал воспитателям деньги.

Также детей насиловали и некоторые педагоги, в том числе супружеская пара. После того как преступления получили огласку, директор детского дома был уволен, возбуждено уголовное дело.