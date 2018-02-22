Путин вручит родным погибшего лётчика Романа Филипова звезду Героя России

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Путин вручит родным погибшего лётчика Романа Филипова звезду Героя России

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Фото: ©РИА Новости/Ульяна Соловьева

В День защитника Отечества президент РФ Владимир Путин вручит родным погибшего в Сирии летчика Су-25 Романа Филипова звезду Героя России. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

— Путин передаст Золотую Звезду Героя Российской Федерации родственникам погибшего в Сирии военного лётчика, гвардии майора Романа Николаевича Филипова, — пояснили в Кремле.

Церемония вручения госнаград состоится в Кремле. Она приурочена к празднованию Дня защитника Отечества.

Роману Филипову звание Героя России было присвоено посмертно за проявленные им героизм, мужество и отвагу. 3 февраля стало известно, что террористы сбили самолёт Су-25СМ, когда тот совершал облёт зоны деэскалации Идлиб. Лётчик Роман Филипов успел доложить командованию об атаке, а приземлившись после катапультирования, погиб во время боя с боевиками.

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