Путин вручит родным погибшего лётчика Романа Филипова звезду Героя России

В День защитника Отечества президент РФ Владимир Путин вручит родным погибшего в Сирии летчика Су-25 Романа Филипова звезду Героя России. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
— Путин передаст Золотую Звезду Героя Российской Федерации родственникам погибшего в Сирии военного лётчика, гвардии майора Романа Николаевича Филипова, — пояснили в Кремле.
Церемония вручения госнаград состоится в Кремле. Она приурочена к празднованию Дня защитника Отечества.
Роману Филипову звание Героя России было присвоено посмертно за проявленные им героизм, мужество и отвагу. 3 февраля стало известно, что террористы сбили самолёт Су-25СМ, когда тот совершал облёт зоны деэскалации Идлиб. Лётчик Роман Филипов успел доложить командованию об атаке, а приземлившись после катапультирования, погиб во время боя с боевиками.
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