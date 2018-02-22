Борщ украинцам стал обходиться на 50 процентов дороже

Стоимость украинского традиционного блюда теперь приближается к ста гривнам (3,7 доллара) за кастрюлю.

Ценовой индекс украинского борща вырос на 50 процентов за год. Об этом сообщил гендиректор украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко.

По словам Дорошенко, стоимость борща теперь приближается к ста гривнам (3,7 доллара по курсу нацбанка) за кастрюлю.

Для сравнения цены традиционного блюда на Украине брался самый простой рецепт: около 600 граммов свинины, 50 граммов картофеля, ещё столько же свёклы, 300 граммов капусты, по 200 граммов моркови и лука, три ложки томатной пасты и 250 граммов сметаны, а также специи на трёхлитровую кастрюлю.