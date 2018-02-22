Лавров обеспокоен "нагнетанием риторики" Западом из-за ситуации в Восточной Гуте

Министр также указал на повышенное внимание, которое западные страны уделяют этому району.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров озабочен ужесточением риторики, к которой прибегают западные страны в связи с ситуацией в Восточной Гуте. Об этом глава ведомства сказал на брифинге в Белграде, комментируя проект резолюции по 30-дневному перемирию в Сирии.

— Мы обращаем внимание на следующее: перемирие продиктовано прежде всего нагнетанием напряжённости, нагнетанием риторики в отношении того, что происходит в Восточной Гуте, — сказал министр.

Глава российского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что трудно возражать против призывов к перемирию, которое позволит гражданскому населению получить передышку и гуманитарную помощь. При этом Лавров указал на повышенное внимание, которое западные страны уделяют этому району.

Министр также напомнил о регулярных обстрелах жилых кварталов Дамаска. Он добавил, что американские и европейские партнёры каждый раз отказываются выступать с осуждением этих действий боевиков.