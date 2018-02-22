19-летний петербуржец до смерти забил водителя маршрутки

Подозреваемый задержан, решается вопрос о его аресте и предъявлении ему обвинения.

В Петербурге 19-летний молодой человек до смерти забил водителя маршрутки, с которым у него возник конфликт вечером 21 февраля. Как сообщили в городском управлении СК России, инцидент произошёл около одного из домов на проспекте Ленина в Красносельском районе. Нападавший нанёс водителю несколько ударов рукой и ногой по голове.

— Потерпевший был доставлен в больницу, где скончался, — отметили в ведомстве.

Возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлёкшее по неосторожности смерть потерпевшего". Молодому человеку может грозить до десяти лет лишения свободы.

Подозреваемый задержан, решается вопрос о его аресте и предъявлении ему обвинения.