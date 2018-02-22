СМИ: Полковник СК арестован по делу о краже 1,7 млрд рублей

Басманный суд Москвы принял решение об аресте высокопоставленного сотрудника Главного управления Следственного комитета РФ по Московской области. Как сообщил источник "Ленты.ру", он проходит по делу о злоупотреблениях, которые могли привести к ущербу в 1,7 млрд рублей.
Отмечается, что речь идёт о 37-летнем полковнике юстиции Алексее Тимошине. По данным издания, он взят под стражу до 19 апреля.
Как сообщает издание, 21 февраля в подмосковном главке СК прошли обыски. В кабинете Тимошина изымались документы. Он был отстранён от работы в декабре прошлого года. Тимошин занимал пост замначальника второго управления по расследованию особо важных дел.
Источник "Ленты.ру" подчеркнул, что делом занимаются сотрудники Управления собственной безопасности СК РФ и речь идёт о борьбе за чистку в рядах.
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