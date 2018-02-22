СМИ: Полковник СК арестован по делу о краже 1,7 млрд рублей

Сообщается, что им занялось Управление собственной безопасности Следственного комитета.

Басманный суд Москвы принял решение об аресте высокопоставленного сотрудника Главного управления Следственного комитета РФ по Московской области. Как сообщил источник "Ленты.ру", он проходит по делу о злоупотреблениях, которые могли привести к ущербу в 1,7 млрд рублей.

Отмечается, что речь идёт о 37-летнем полковнике юстиции Алексее Тимошине. По данным издания, он взят под стражу до 19 апреля.

Как сообщает издание, 21 февраля в подмосковном главке СК прошли обыски. В кабинете Тимошина изымались документы. Он был отстранён от работы в декабре прошлого года. Тимошин занимал пост замначальника второго управления по расследованию особо важных дел.

Источник "Ленты.ру" подчеркнул, что делом занимаются сотрудники Управления собственной безопасности СК РФ и речь идёт о борьбе за чистку в рядах.