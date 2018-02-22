Путин 23 февраля присвоит орден Ушакова авианосцу "Адмирал Кузнецов"

Президент России Владимир Путин присвоит 23 февраля орден Ушакова тяжёлому авианесущему крейсеру "Адмирал флота Советского Союза Кузнецов". Об этом сообщается на сайте Кремля.
— Глава государства вручит орден Ушакова тяжёлому авианесущему крейсеру "Адмирал флота Советского Союза Кузнецов", — говорится в сообщении.
Кроме того, президент вручит орден Нахимова гвардейскому ракетному крейсеру "Варяг", а также орден Суворова — Краснознамённому Южному военному округу.
В рамках вручения государственных наград Путин встретится с участниками детско-юношеского движения "Юнармия", которые будут присутствовать на церемонии.
Ранее сообщалось, что в День защитника Отечества президент РФ Владимир Путин вручит родным погибшего в Сирии лётчика Су-25 Романа Филипова звезду Героя России.
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