Страх потеряла? Чирлидерша из КНДР забылась и похлопала американским фигуристам

Заметившая "недопустимый" проступок коллега из "армии красавиц" незаметно одёрнула девушку.

На Олимпийских играх в Пхёнчхане во время соревнования по фигурному катанию одна из северокорейских чирлидерш повела себя, по их меркам, весьма непатриотично — случайно похлопала спортсменам из США. Видео сразу же разлетелось в Сети.

После выступления пары из КНДР — Рым Тэ Ока и Ким Ю Сика — "армия красавиц", как всегда, синхронно аплодировала и кричала своим фигуристам. После этого одна из чирлидерш, вероятно, по инерции начала хлопать вышедшим на лёд после них американцам.

Заметившая происходящее соседка незаметно одёрнула девушку. Последует ли какое-нибудь наказание для северокорейской красавицы за "недопустимый" проступок, остаётся только гадать.