Порошенко тоже против. Главе Украины не понравился осмотр "сисек" перед допросом

Журналисток просили снимать верхнюю одежду на входе в Оболонский суд, где слушалось дело Януковича.

Президент Украины Пётр Порошенко раскритиковал действия силовиков, проверявших женщин-журналистов при входе в зал Оболонского суда в Киеве, где проходило заседание по делу экс-главы страны Виктора Януковича. О реакции Порошенко сообщил пресс-секретарь главы государства Святослав Цеголко.

Вчера во время заседания в Оболонском суде должен был состояться допрос действующего президента Петра Порошенко. Силовики опасались, что в зал суда проберётся активистка Femen, и усилили меры безопасности. Всех женщин — представительниц СМИ просили снимать одежду, а некоторых — даже раздеваться в туалете.

— Президент считает действия силовиков в Оболонском суде Киева недопустимыми. Просим прощения у всех журналистов и ждём результатов служебного расследования, — написал Цеголко на своей странице в "Фейсбуке".

Ранее действия силовиков также осудили в Верховной раде.