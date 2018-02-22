Собянин поддержал идею установить памятную доску Немцову

Она будет установлена за общественные деньги при условии согласования с жителями этого дома.

Мэр Москвы Сергей Собянин поддержал идею установить на доме в Москве памятную доску убитому 27 февраля 2015 года политику Борису Немцову. Об этом столичный градоначальник написал на своей странице во "ВКонтакте".

— Приняли решение поддержать установку памятной доски Борису Немцову по адресу: Малая Ордынка, дом 3, — сообщил Собянин. — Она будет установлена за общественные деньги при условии согласования жителей этого дома.

Напомним, Бориса Немцова застрелили на Большом Москворецком мосту в Москве. Непосредственного исполнителя преступления — Заура Дадаева — приговорили к 20 годам колонии. Как писал Лайф, седьмого сентября 2017 года на стене дома, в котором он жил, незаконно установили мемориальную доску. Позже её сняли.