Ведущий НТВ Андрей Норкин подрался в прямом эфире с украинским экспертом

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Ведущий НТВ Андрей Норкин подрался в прямом эфире с украинским экспертом

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Соведущая Норкина Ольга Белова поддержала коллегу, отметив, что гость вёл себя по-хамски, высказывая беспринципную позицию.

Ведущий программы "Место встречи" на НТВ Андрей Норкин в прямом эфире подрался с гостем передачи, украинским экспертом Дмитрием Суворовым. Во время обсуждения ситуации в Донбассе обстановка в студии настолько накалилась, что ведущий подошёл и попытался успокоить гостя и схватить его за руку, однако между ними началась потасовка.

После инцидента Суворова вывели из студии.

Соведущая Норкина Ольга Белова поддержала коллегу, отметив, что гость вёл себя по-хамски, высказывая беспринципную позицию.

— Другого исхода быть не могло. Я, к сожалению, женщина, и не смогла приложить руку, — сказала она.

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