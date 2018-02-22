Биатлонистка Домрачева за метр до финиша потеряла флаг Белоруссии

Биатлонистка Дарья Домрачева впечатлила болельщиков не только тем, что завоевала золото в Пхёнчхане и стала единственной в мире четырёхкратной олимпийской чемпионкой, но и тем, что за метр до финиша потеряла флаг Белоруссии.

Бежавшая на заключительном этапе спортсменка взяла национальный стяг, чтобы с ним дойти до победы, однако воплощению её замысла помешал сильный ветер. В итоге Домрачева пересекла финишную черту, а белорусский флаг — нет.

Напомним, белорусские биатлонистки сенсационно выиграли последнюю женскую гонку. Серебряные медали достались шведкам, бронзовые — француженкам.