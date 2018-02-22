Биатлонистка Домрачева за метр до финиша потеряла флаг Белоруссии

Читайте также

Биатлонистка Домрачева за метр до финиша потеряла флаг Белоруссии

3767

Биатлонистка Дарья Домрачева впечатлила болельщиков не только тем, что завоевала золото в Пхёнчхане и стала единственной в мире четырёхкратной олимпийской чемпионкой, но и тем, что за метр до финиша потеряла флаг Белоруссии.

Бежавшая на заключительном этапе спортсменка взяла национальный стяг, чтобы с ним дойти до победы, однако воплощению её замысла помешал сильный ветер. В итоге Домрачева пересекла финишную черту, а белорусский флаг — нет.

Напомним, белорусские биатлонистки сенсационно выиграли последнюю женскую гонку. Серебряные медали достались шведкам, бронзовые — француженкам.

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×