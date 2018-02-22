Больницу Новороссийска сравнили с концлагерем из-за истощённого старика на полу

Мужчине помогли, только когда одна из пациенток устроила скандал в медучреждении.

Пациентка первой горбольницы Новороссийска обратилась в Минздрав и Росздравнадзор с жалобой, в которой сравнила условия содержания в учреждении с "концлагерем". Об этом на своей странице в "Фейсбуке" написала её дочь Марина Светлая, приложив фотографию из отделения гнойной хирургии, на которой измождённый полуголый мужчина лежит на полу.

— В отделении гнойной хирургии есть целая палата с такими беспомощными, никому не нужными стариками, которые не могут себе памперс поменять, — говорится в сообщении. — Да и памперсов, как оказалось, не хватает — лежат в мокрых, плачут, но медперсонал равнодушен.

Мужчине помогли, только когда пациентка устроила скандал в медучреждении.

В комментариях к публикации пациентка рассказала, что подарила больнице 360 подгузников, однако их "и след простыл".

По словам Марины Светлой, в Минздраве уже отреагировали на инцидент.

— Обещали отправить всю информацию коллегам из Краснодарского края. Буду ждать, начнут ли проверку и чем она закончится, — добавила она.