Коалиция США признала гибель 841 мирного жителя при её ударах в Ираке и Сирии

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Коалиция США признала гибель 841 мирного жителя при её ударах в Ираке и Сирии

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Фото: © РИА Новости/Михаил Алаеддин

Согласно заявлению, 485 сообщений о жертвах среди мирного населения ещё изучаются.

В результате авиаударов возглавляемой США международной коалиции в Ираке и Сирии с начала антитеррористической операции в 2014 году погиб 841 мирный житель.

— Объединённый штаб операции считает, что минимум 841 мирный житель был непреднамеренно убит ударами коалиции с начала операции "Непоколебимая решимость", — говорится в официальном заявлении союзников.

Согласно документу, 485 сообщений о жертвах среди мирного населения двух стран ещё изучаются.

Ранее Соединённые Штаты обвинили Москву и Дамаск в нападениях в сирийском районе Восточная Гута и призвали "выполнять обязательства в отношении зон деэскалации".

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