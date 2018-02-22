Путину присвоили степень почётного доктора университета Пелопоннеса

Президент России Владимир Путин стал почётным доктором университета Пелопоннеса. Об этом сообщается на сайте Посольства России в Греции.
Как сообщается, степень была присвоена за деятельность Путина на посту президента, а также его вклад в укрепление отношений между Россией и Грецией, просвещение, искусство, а также демократию.
Посол России в Греции Андрей Маслов, в свою очередь, отметил, что присвоение степени российскому президенту отражает благоприятное отношение большинства греческих граждан к РФ и её лидеру.
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