Путину присвоили степень почётного доктора университета Пелопоннеса

Таким образом главу государства отблагодарили за его вклад в развитие российско-греческих отношений.

Президент России Владимир Путин стал почётным доктором университета Пелопоннеса. Об этом сообщается на сайте Посольства России в Греции.

Как сообщается, степень была присвоена за деятельность Путина на посту президента, а также его вклад в укрепление отношений между Россией и Грецией, просвещение, искусство, а также демократию.

Посол России в Греции Андрей Маслов, в свою очередь, отметил, что присвоение степени российскому президенту отражает благоприятное отношение большинства греческих граждан к РФ и её лидеру.