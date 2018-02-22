В Мурманской области вертолёт с 8 пассажирами врезался в дерево

Читайте также

В Мурманской области вертолёт с 8 пассажирами врезался в дерево

1883

Фото © РИА Новости/Георгий Зимарев

В Мурманской области вертолёт с 8 пассажирами на борту врезался в дерево при взлёте. О происшествии сообщила пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры.

Сообщается, что самолёт выполнял рейс Сосновка — Пача — Ловозеро. При взлёте с посадочной площадке в Паче он врезался в "отдельно стоящее дерево".

Как отмечается, в результате инцидента один пассажир получил травму. У вертолёта повреждены стекло кабины пилотов и наружная обшивка. Все обстоятельства произошедшего выясняются.

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×