В Перми арестовали водителя автобуса, в котором школьнику оторвало голову

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В Перми арестовали водителя автобуса, в котором школьнику оторвало голову

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В Мотовилихинском районном суде Перми арестовали водителя автобуса, устроившего аварию, в которой 12-летнему мальчику оторвало голову. Как пишет URA.RU, адвокат подсудимого собирается обжаловать решение.

<p>Фото: Life</p>

Напомним, 20 февраля в Перми столкнулись два автобуса. В результате ДТП погиб школьник, ещё двое студентов с травмами доставлены в больницу.

По предварительной версии, виновником смертельной аварии является водитель автобуса первого маршрута, который не справился с управлением и выехал на встречную полосу.

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