Московские аэропорты заявили о полной готовности к аномальным морозам

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Московские аэропорты заявили о полной готовности к аномальным морозам

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Зал ожидания в аэропорту "Шереметьево". Фото: ©РИА Новости/ Кирилл Каллиников

Домодедово, Внуково и Шереметьево подготовились к работе в аномальные морозы. Об этом агентству "Москва" сообщили в пресс-службах аэропортов.

К примеру, как отметили в Домодедово, перронная техника будет заправляться арктическим дизельным топливом. Оно рассчитано на эксплуатацию при –54 градусах. Для машин подготовлены обогреваемые боксы.

Напомним, что ранее МЧС предупредило жителей Москвы о приближении 25-градусных морозов. Из-за сильных морозов на ускоренный режим работы были переведены городские службы столицы.

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