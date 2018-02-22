Московские аэропорты заявили о полной готовности к аномальным морозам

Домодедово, Внуково и Шереметьево подготовились к работе в аномальные морозы. Об этом агентству "Москва" сообщили в пресс-службах аэропортов.

К примеру, как отметили в Домодедово, перронная техника будет заправляться арктическим дизельным топливом. Оно рассчитано на эксплуатацию при –54 градусах. Для машин подготовлены обогреваемые боксы.

Напомним, что ранее МЧС предупредило жителей Москвы о приближении 25-градусных морозов. Из-за сильных морозов на ускоренный режим работы были переведены городские службы столицы.