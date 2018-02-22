Норвежских кёрлингистов поздравили с получением "российских" медалей в Пхёнчхане

В федерации добавили, что использование допинга в данном виде спорта является недопустимым.

Всемирная федерация кёрлинга поддержала решение CAS в отношении российского кёрлингиста Александра Крушельницкого, признанного виновным в нарушении антидопинговых правил. Как сообщили в пресс-службе федерации, инцидент бросил тень на кёрлинг и соревнования в дабл-миксте, впервые представленные на ОИ.

— Мы не терпим использования допинга в нашем спорте, — отмечается в сообщении. — Мы поздравляем норвежцев Кристин Скаслиен и Магнуса Недреготтена, которые теперь получат бронзовые медали Олимпиады.

Напомним, Александр Крушельницкий и Анастасия Брызгалова завоевали бронзу в дабл-миксте на Олимпийских играх, однако позже стало известно, что его допинг-проба дала положительный результат. Спортсмен отказался от слушаний в CAS, отметив, что намерен бороться за то, чтобы доказать свою невиновность. Результаты Крушельницкого и Брызгаловой на Играх были аннулированы, а дальнейшие разбирательства по этому делу продолжит Всемирная федерация кёрлинга.

Как ранее писал Лайф, Крушельницкий и Брызгалова вылетели в Россию.