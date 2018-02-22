Стали известны данные о российской версии пикапа Mercedes-Benz X-Class

Стоимость новинки не называется, но цена на тот же автомобиль, но уже в Германии начинается от 37,3 тысячи евро (или около 2,6 млн рублей).

Сегодня Росстандарт выложил официальную документацию на первый пикап от "Мерседеса" для российского рынка. У нас новинка Mercedes-Benz X-Class будет предлагаться в тех же модификациях, что и в Европе.

Есть два варианта двигателя: 2,3-литровый с дизельным турбомотором мощностью 163 л. с. и объёмом 2,3 литра с двойным наддувом в 190 лошадей. Коробки передач — шестиступенчатая механика или семидиапазонный автомат, привод — задний или полный.

Пикап оснастят контролем давления в шинах, ассистентом парковки, мультимедийной навигацией, системой видеообзора в 360 градусов и комплексом ЭРА-ГЛОНАСС.

Стоимость для российского рынка и дата начала продаж пока не называются. Но цена на такой же автомобиль в Германии начинается от 37 300 евро, или около 2,6 млн рублей.