Погорел на шинах. СК рассказал о махинации, из-за которой арестовали Тимошина

Размер причинённого действиями правоохранителей ущерба насчитывает 1,7 миллиарда рублей.

В Следственном комитете рассказали, что высокопоставленные сотрудники ГСУ СКР по Московской области, которых ранее арестовали, обвиняются в продаже крупной партии шин со склада вещдоков. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

По версии следствия, полковник юстиции Алексей Тимошин, бывший замглавы Ногинского межрайонного следственного отдела Дмитрий Лисанин и экс-следователь того же отдела Николай Царёв передали вещдоки представителям одной коммерческой организации. За этот "подарок" бывшие правоохранители получили крупную взятку. Правда, её размер в ведомстве не уточняют.

По неофициальным данным, потерпевшей стороной выступает британская компания Dunlop, которая и обнаружила пропажу своих покрышек. Размер причинённого концерну ущерба насчитывает 1,7 миллиарда рублей.

Отмечается, что шины попали на склад вещдоков в рамках дела, которое находится на стадии расследования.