Иностранные болельщики заплатят в 2,5 раза больше за авиабилеты на ЧМ-2018

Сервис путешествий OneTwoTrip проанализировал, как изменятся цены на авиабилеты в Россию в преддверии чемпионата мира по футболу. Аналитики сравнивали два показателя: минимальные цены на перелёт за два месяца до начала чемпионата и в день открытия — 14 июня. На выбранных направлениях цена возрастала в 29 случаях из 30.

Так, летящим в Москву из Берлина, Лондона, Мадрида и Тегерана в июне придётся заплатить в два раза больше, чем тем, кто совершает аналогичный полёт в апреле. Больше всех потратятся на билеты фанаты из Мексики: чтобы попасть на борт рейса Мехико — Москва, 14 июня придётся заплатить минимум 105 тысяч рублей, что в 2,7 раза больше, чем в апреле.

В большинстве случаев самые дешёвые варианты перелёта — это перелёт иностранной авиакомпанией со стыковкой, уточнили в OneTwoTrip, так что вопрос повышения цены стоит за рамками тарифной политики российских перевозчиков.

— Значительная часть иностранных болельщиков прилетит в Россию в составе организованных групп на чартерных рейсах, поэтому подорожание билетов на регулярные затронет не всех гостей чемпионата. Но факт увеличения цен на 29 направлениях из 30 показывает, что выполняющие регулярные рейсы авиакомпании также ощущают увеличение спроса на перелёты в Россию в этот период, — комментирует директор по развитию сервиса OneTwoTrip Аркадий Гинес.