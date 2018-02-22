Пробки на московских дорогах в предпраздничный день достигли девяти баллов

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Пробки на московских дорогах в предпраздничный день достигли девяти баллов

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Фото: © Агентство городских новостей "Москва"/Ермаков Дмитрий

Загруженность на столичных дорогах в вечерний час пик в преддверии праздников достигла девяти баллов. Об этом информирует сервис "Яндекс. Пробки".

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На внутренней стороне МКАД длина пробки составляет более 25 километров, на внешней она достигает 27 километров.

На Третьем транспортном кольце также зафиксирована загруженность. Что касается Садового, то там местами скорость не превышает трех километров в час.

Ожидается, что уже к 19:00 пробки достигнут семи баллов, а к 21:00 — пяти баллов.

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