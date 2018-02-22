"Почему я на вас не похожа?" Семья вырастила чужую дочь из-за ошибки в роддоме

Путаницу заподозрили ещё в 1978 году после выписки из больницы. Девочку назвали Вероникой.

Жительница Пермского края на протяжении 40 лет воспитывала чужую дочь, которую перепутали в роддоме с её родным ребёнком. Об этом сообщает Mash.

Сообщается, что установить правду удалось с помощью теста ДНК, который сделали недавно. Путаницу заподозрили ещё в 1978 году после выписки из больницы. Девочку назвали Вероникой. Мать с отцом обнаружили родимое пятно, которого раньше не было. Девочка также не была похожа на родителей.

— Она росла кудрявая, белобрысая, с голубыми глазами, хотя мы с мужем оба смуглые, — говорит мать Римма Швецова.

Она начала поиски и нашла семью, где, предварительно, росла её дочь. Как выяснилось, женщины рожали в одно время, после чего они съездили посмотреть на девочек, но в то время возможности сделать ДНК-тест не было.

После вопросов дочки, почему она не похожа на папу и маму, родители в шутку отвечали, что её подменили в роддоме. Спустя время, Римма всё же захотела найти свою родную дочь, связалась со второй семьёй и провела экспертизу. Тест показал, что их и вправду подменили.