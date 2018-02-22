Ослеплённый ревностью калининградец забил любовницу и закопал её во дворе

В Калининграде возбуждено уголовное дело против 43-летнего мужчины, который обвиняется в убийстве своей 42-летней возлюбленной. Об этом сообщили в СУ СКР по Калининградской области.

Тело убитой нашли во дворе дачного домика в посёлке Прегольском. Ещё в начале января пара приятно проводила время за городом, однако в какой-то момент после выпитого даму потянуло на откровения, и она в подробностях рассказала кавалеру, как изменяла ему с другими приятелями. Ослеплённый яростью мужчина набросился на возлюбленную с кулаками и избивал до тех пор, пока она не скончалась от нанесённых травм.

После мужчина перенёс тело и закопал его в траншее, предназначенной под фундамент.

— В ходе осмотра места, указанного подозреваемым, тело женщины было обнаружено. Для установления точной причины смерти погибшей назначена судебно-медицинская экспертиза, — сообщили в ведомстве.

Мужчине предъявлены обвинения, расследование продолжается.